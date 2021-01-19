Euro
9.04
Dolar
7.48
BIST 100
1,556.77
Altın
1,837.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 25 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Ömer Yıldız   | 19.01.2021
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı Fotoğraf: Ömer Yıldız/AA

Adana

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 25 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Polisler evlerin ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahla önlem aldı. ( Ömer Yıldız - Anadolu Ajansı )

Alınan bilgiye göre, Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 25 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump, bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya Kovid-19'dan dolayı uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
Macron'un bazı bakanların Kovid-19 aşısına dair açıklama yapması halinde istifalarını isteyeceği belirtildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Romanya Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı
Huzurevleri ve bakımevlerinde Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor

Benzer haberler

İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı