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Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan sanıklar hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu   | 09.10.2020
Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan sanıklar hapis cezasına çarptırıldı

Adana

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.K, B.E, V.Y, S.Ç. ve H.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık B.K, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık B.K, "Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmadım. Hiçbir terör örgütüyle bağlantım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar B.K. ve B.E'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan B.K'yi 1 yıl 10 ay 15 gün, B.E'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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