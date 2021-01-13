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Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 55 gözaltı kararı

Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yusuf Koyun   | 13.01.2021
Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 55 gözaltı kararı Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, organize suç örgütü kurarak, "adam öldürme", "silah ve uyuşturucu ticareti yapma", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle aralarında bir komiser ve 11 polis memurunun da bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkartılan 55 zanlıyı gözaltına almak için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Polis, bazı ikametlerin kapısını "koçbaşı" yardımıyla kırarak adreslerde arama yaptı. Operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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