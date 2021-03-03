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Adana'da şehitlerin kabirlerine zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ bağlantılı 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Adana'da iki şehidin kabrinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili, DEAŞ bağlantılı 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yusuf Koyun   | 03.03.2021
Adana'da şehitlerin kabirlerine zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ bağlantılı 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Adana

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