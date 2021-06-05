Adana'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Adana
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına, bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.