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Adana'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yusuf Koyun   | 05.06.2021
Adana'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına, bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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