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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor.

Fikret Kavğalı   | 22.08.2020
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA

Adana

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, itfaiye ekiplerince müdahale edildi. 

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 

Soğutma işlemleri devam ederken, 5 bin metrekarelik fabrikanın büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği ve çatı kısmının çöktüğü görüldü.

Bu arada, fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi. 

Olay yerine gelen fabrika çalışanlarının da itfaiye ekiplerine yardımcı oldukları gözlendi.


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