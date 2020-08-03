Adana Valisi Elban: Adana'da su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti
Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Adana
Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
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