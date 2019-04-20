Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı.
Adana
Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmanın ardından Adana merkezli İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'da kimliği tespit edilen 52 şüphelinin yakalanması amacıyla 55 adrese 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, ikisi kadın 39 kişi yakalandı.
Zanlıların adreslerinde dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, 41 gram esrar ile 3 tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.