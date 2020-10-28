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Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcıları ile gençleri sosyal medyada uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ömer Yıldız   | 28.10.2020
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı Fotoğraf: Ömer Yıldız /AA

Adana

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Hatay'da uyuşturucu satışı yapan, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği değerlendiren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında Adana'da 35, Hatay'da 1 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yaptı.

Ekipler, koçbaşıyla kapısını kırdıkları evlerde arama yaptı. Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde ve baskın yapılan evlerin damlarında önlem aldı.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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