Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.40
Dolar
5.68
BIST 100
96,978.32
Altın
1,299.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ömer Yıldız   | 09.04.2019
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı

Adana

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor

Benzer haberler

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ'den gözaltı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ'den gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı

AB'den BMW, Daimler ve VW aleyhinde görüş

Adliyeye alınacak personel listesi FETÖ'den gelmiş

Adliyeye alınacak personel listesi FETÖ'den gelmiş
Ağrı'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Ağrı'da terör operasyonu: 13 gözaltı
Sahte kimlikle market işleten FETÖ üyesi yakalandı

Sahte kimlikle market işleten FETÖ üyesi yakalandı