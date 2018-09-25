Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce askeri ve polis okulundan atılanların da aralarında bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Adana, İzmir, Manisa, Hatay, Kütahya ve Şanlıurfa'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Muhabir: Ömer Yıldız