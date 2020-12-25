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Adana merkezli 3 ildeki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eren Bozkurt   | 25.12.2020
Adana merkezli 3 ildeki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 16 Aralık'ta Adana, Diyarbakır ve Kocaeli'de şafak vakti düzenlediği operasyonda yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen ve Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan iki örgütsel pusuladan kimliklerine ulaşılan şüphelilerin, eylem için kente gelen örgüt üyelerinin barınma ve saklanmasına yardım ettikleri ileri sürüldü.

Zanlılardan R.Ç'nin, Ankara Devlet Mahallesi Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklediği sırada bomba yüklü otomobille düzenlenen saldırıda 29 kişinin hayatını kaybetmesi ve 87 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 29 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1185 yıl hapis ile 33 bin 320 lira adli para cezasına çarptırılan terörist Ahmet Karaman ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

Terörist Ahmet Karaman'ın, Adana'da 24 Kasım 2015'te Denizli Polis Merkezi önüne bırakıldıktan sonra kontrollü şekilde patlatılan bomba yüklü aracı Diyarbakır'ın Lice ilçesinden kente getirerek R.Ç'ye teslim ettiği belirlendi.

R.Ç'nin yaklaşık iki hafta evinde sakladığı bomba yüklü aracı 2 teröriste teslim ettiği, teröristlerin de aracı Denizli Polis Merkezi önüne götürdükleri öğrenildi.

R.Ç'nin babası R.T. ve kardeşi M.T. ile diğer 2 zanlının da eylem için kente gönderilen silah ve mühimmatın saklanması ve taşınmasına aracılık ettikleri ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan R.Ç, babası R.T. ve kardeşi M.T. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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