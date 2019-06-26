Adana merkezli 17 ilde FETÖ soruşturması: 37 gözaltı kararı
Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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