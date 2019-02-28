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'Adalet bakanlığı tarafından Çermik'teki olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır." dedi.

Muhammed Ali Toruntay  | 28.02.2019
'Adalet bakanlığı tarafından Çermik'teki olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı'

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. 

Ziya Selçuk, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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