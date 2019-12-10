Adalet Bakanlığı: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı

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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalara dair, "289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.

Kemal Karadağ   | 10.12.2019
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı

Ankara

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalara dair, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.

Arabulucuk sınavına ilişkin değerlendirmede bulunan Çekin, "Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur." diye konuştu.

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