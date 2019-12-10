Adalet Bakanlığı: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalara dair, "289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.
Ankara
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalara dair, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.
Arabulucuk sınavına ilişkin değerlendirmede bulunan Çekin, "Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur." diye konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.