Euro
7.73
Dolar
7.04
BIST 100
101,218.90
Altın
1,673.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresini uzattı

Adalet Bakanlığınca, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.

Aylin Dal   | 01.05.2020
Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresini uzattı

Ankara

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar uzattı.

Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin özel izin hakları, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi. 

Ayrıca, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de aynı tarihe kadar uzatıldı.

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyaretleri, zorunlu durumlarda başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven tedbirleri alarak kapalı görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı. Bu önlemlerin süreleri 28 Mart'ta iki hafta süreyle uzatılmış, ardından bu tedbirlerin uygulanmasının 30 Nisana kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 24 bin 824'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 49 bini geçti
Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı
Polis Akademisinin 'Kovid-19' raporunda 'biyolojik terör tehdidi' uyarısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 bin uzmanı seferber etti

Benzer haberler

Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresini uzattı

Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresini uzattı

Konya'daki cezaevinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi

İzolasyon sürecinde kaldıkları okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar

Parmaklıklar ardındaki maske üretimi bir haftada 1 milyonu geçti

Parmaklıklar ardındaki maske üretimi bir haftada 1 milyonu geçti
Irak'ta koronavirüs nedeniyle 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı
İnfaz koruma memurlarının 'koronavirüs' önlemleri altındaki mesaisi

İnfaz koruma memurlarının 'koronavirüs' önlemleri altındaki mesaisi