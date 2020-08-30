Adalet Bakanı Gül'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Adalet Bakanı Gül, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimize yönelik terör eylemi de benzer zihinlerin ürünüydü. Tüm dünya bu olaylardan ders çıkarmalı ve gereğini yapmalıdır!" dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İslam karşıtlarının dün İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yaktığını, bugünse Norveç'te parlamento önünde yırttığını anımsatarak şunları kaydetti:
İslam karşıtları dün İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yaktılar, bugünse Norveç'te parlamento önünde yırttılar...— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 30, 2020
Yeni Zelanda’da müslüman kardeşlerimize yönelik terör eylemi de benzer zihinlerin ürünüydü. Tüm dünya bu olaylardan ders çıkarmalı ve gereğini yapmalıdır!
"Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimize yönelik terör eylemi de benzer zihinlerin ürünüydü. Tüm dünya bu olaylardan ders çıkarmalı ve gereğini yapmalıdır! Avrupa'da yayılan ırkçı İslam düşmanlığına karşı adalet ve hukukun süratle harekete geçmesi beklentimizdir, takipçisi olacağız. İnsanlığın sürüklendiği vicdan krizinden çıkmanın insan hakları ve adaletten başka yolu yok."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.