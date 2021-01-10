Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Özcan Yıldırım   | 10.01.2021
Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti
İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti
Almanya'da Kovid-19’u yenen Türkler yaşadıklarını anlatıyor

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimiz cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Medyada sendikalaşma şart olmalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Medyada sendikalaşma şart olmalı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ev emekçisi kadınların sorunlarını TBMM'de dile getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ev emekçisi kadınların sorunlarını TBMM'de dile getireceğiz