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Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mehmet Akif Parlak   | 22.08.2020
Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret

Gaziantep

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, beraberindeki AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve diğer partililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti.

Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Gül, taziyelerini iletti.

Olay

Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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