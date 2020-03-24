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Adalet Bakanı Gül'den büyüklere saygı mesajı: Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır

Adalet Bakanı Gül, "Allah hepimize büyüklerimizden hayır dua almayı nasip etsin, onların bilgelik dolu ellerini üstümüzden eksik etmesin. Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." dedi.

Kemal Karadağ   | 24.03.2020
Adalet Bakanı Gül'den büyüklere saygı mesajı: Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyüklerin hayır duasının alınmasının herkese nasip olması temennisinde bulunurken, "Virüsler gelir geçer, insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Allah hepimize büyüklerimizden hayır dua almayı nasip etsin, onların bilgelik dolu ellerini üstümüzden eksik etmesin. Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." açıklamasında bulundu.

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