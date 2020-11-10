Adalet Bakanı Gül: Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir
Adalet Bakanı Gül, yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimin hukuk devleti olduğunu söyledi.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür." ifadelerini kullanarak, "Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir." dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.