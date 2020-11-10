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Adalet Bakanı Gül: Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir

Adalet Bakanı Gül, yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimin hukuk devleti olduğunu söyledi.

Barış Kılıç,Serdar Açıl   | 10.11.2020
Adalet Bakanı Gül: Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür." ifadelerini kullanarak, "Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir." dedi.

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