Adalet Bakanı Gül Viyana'daki terör saldırısını kınadı: Özen ve Gültekin'in dayanışması teröre en güçlü cevaptır
Adalet Bakanı Gül, Viyana'da dün gece meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı, yaralılara yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'e ilişkin de "İşte bu insanlık ve dayanışma, teröre en güçlü cevaptır" değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısını kınayarak, Avusturya halkına taziyelerini iletti.
Bakan Gül paylaşımında, "Saldırının ortasında yaralı sivillere ve polise yardım elini uzatan Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin ile gurur duydum. İşte bu insanlık ve dayanışma, teröre en güçlü cevaptır." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.