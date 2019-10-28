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Adalet Bakanı Gül uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı

Adalet Bakanı Gül, Şanlıurfa'dan dönerken uçakta karşılaştığı Cumhuriyet Bayramı için Ankara'ya gelen öğrencilerle makamında bir araya geldi.

Yıldız Aktaş   | 28.10.2019
Adalet Bakanı Gül uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelen öğrencileri makamında ağırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Yunus Emre İMKB İlkokulu 4-H sınıfı öğrencileri, Şanlıurfa programı sonrası dönüş uçağında karşılaştıkları ve sohbet ettikleri Adalet Bakanı Gül'ü makamında ziyaret etti. Gül, çocuklarla yakından ilgilendi.

Öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Gül, "Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Cumhuriyet'i, devletimizi sizlere emanet ediyoruz. Sizleri de öğretmenleriniz yetiştiriyor, en güzel şekilde anne babalarınız yetiştiriyor. Ülkenin geleceği sizlerle daha da büyüyecek, daha da güçlü olacak. Sizlere güveniyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 2023'te sizler bu ülkeye daha iyi sahip çıkacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Derslerinizde başarılar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun olsun." ifadelerini kullandı. 


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