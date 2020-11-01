Adalet Bakanı Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
İzmir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Bakan Gül'e hastane ziyareti sırasında Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ile EÜ Rektörü Necdet Budak eşlik etti.
Hastanenin ortopedi servisinde yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, İzmir 11. İcra Müdürlüğünde katip olarak görev yapan depremzede İlker Savaş'ın sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.