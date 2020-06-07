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Adalet Bakanı Gül: Limasol ve Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 07.06.2020
Adalet Bakanı Gül: Limasol ve Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz."

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