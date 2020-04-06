Euro
7.30
Dolar
6.75
BIST 100
91,049.39
Altın
1,635.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Türkiye

Adalet Bakanı Gül: Kovid-19'la bağlantılı olarak 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüsle bağlantılı olarak cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

Kemal Karadağ   | 06.04.2020
Adalet Bakanı Gül: Kovid-19'la bağlantılı olarak 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsle bağlantılı olarak cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur'da yaklaşık 20 bin yabancı işçi karantinaya alındı
Dokuz Eylül Üniversitesinde Kovid-19 tanı merkezi kurulacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak
İstanbul sokaklarında koronavirüs sakinliği

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül: Kovid-19'la bağlantılı olarak 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Gül: Kovid-19'la bağlantılı olarak 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Virüsü taşıyanların yaşları değil virüsü hangi yollarla bulaştırdıkları çok önemli