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Adalet Bakanı Gül: Kadına şiddeti önleyici tedbirler için üzerimize düşeni yaparız

Adalet Bakanı Gül, kadına yönelik şiddete ilişkin, "Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız." dedi.

Buket Güven   | 29.08.2019
Adalet Bakanı Gül: Kadına şiddeti önleyici tedbirler için üzerimize düşeni yaparız

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddete ilişkin, "Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız." ifadelerini kullandı.

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