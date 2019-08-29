Adalet Bakanı Gül: Kadına şiddeti önleyici tedbirler için üzerimize düşeni yaparız
Adalet Bakanı Gül, kadına yönelik şiddete ilişkin, "Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddete ilişkin, "Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız." ifadelerini kullandı.
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