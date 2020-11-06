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Adalet Bakanı Gül: İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Gül, İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara ilişkin, "İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir." dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 06.11.2020
Adalet Bakanı Gül: İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlar) Acımız varken acımızı suistimal eden, İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir. Türkiye'nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır. Kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur." dedi.

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