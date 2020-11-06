Adalet Bakanı Gül: İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez
Adalet Bakanı Gül, İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara ilişkin, "İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir." dedi.
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