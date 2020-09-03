Adalet Bakanı Gül: İnsan Hakları Eylem Planı standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır
Adalet Bakanı Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı"na katılıyor.
Bakan Gül, "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.
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