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"24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı" Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı
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Adalet Bakanı Gül: İnsan Hakları Eylem Planı standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır

Adalet Bakanı Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." dedi.

Kemal Karadağ   | 03.09.2020
Adalet Bakanı Gül: İnsan Hakları Eylem Planı standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır

Ankara

Adalet Bakanı Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı"na katılıyor. 

Bakan Gül, "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

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