Euro
6.56
Dolar
5.87
BIST 100
111,515.30
Altın
1,479.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adalet Bakanı Gül: Hiçbir yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek boynumuzun borcudur

Adalet Bakanı Gül, "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

Aylin Sırıklı   | 17.12.2019
Adalet Bakanı Gül: Hiçbir yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek boynumuzun borcudur

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 17-25 Aralık sürecinin altıncı yılı nedeniyle açıklama yaptı. 

Seçilmiş hükümete karşı 17 Aralık 2013'te operasyon tezgahlayan yargıya sızmış teröristlerin, milletin eşsiz feraseti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi duruşu sayesinde hain emellerine ulaşamadıklarına değinen Bakan Gül, yargıyı ele geçirilecek bir mevzi olarak gören FETÖ'ye, Allah'ın bu ülkeyi ele geçirme fırsatı vermediğini, bu hainlerin Türkiye'ye yaptıkları kötülüklerin hesabının tek tek sorulduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, "Türk Yargısı, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetindedir. Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur." değerlendirmesini yaptı. 



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği

Benzer haberler

'Hiçbir yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek boynumuzun borcudur'

'Hiçbir yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek boynumuzun borcudur'

Adalet Bakanı Gül'ün tercihi 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' oldu

Adalet Bakanı Gül: Bizim sırtını teröriste dayayan siyasetle mücadelemiz var

Adalet Bakanı Gül: ABD Senatosu'nun kararı yok hükmündedir

Adalet Bakanı Gül: ABD Senatosu'nun kararı yok hükmündedir
Adalet Bakanı Gül: Soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralıyor

Adalet Bakanı Gül: Soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralıyor