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Adalet Bakanı Gül: Hamile kadının bulunduğu araca saldırıyı hiçbir vicdan kabul edemez

Adalet Bakanı Gül, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı ile ilgili, "Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim yargı makamları da gereğini yapmıştır." dedi.

Aziz Aslan   | 09.07.2019
Adalet Bakanı Gül: Hamile kadının bulunduğu araca saldırıyı hiçbir vicdan kabul edemez

Diyarbakir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili de "Tutuklamada bir azami sürenin öngörülmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı cezaların yine bir Yargıtay incelemesinden geçirilmesinin doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Böylece Türkiye'de farklı mahkemelerde, farklı istinaflarda farklı kararların çıkarak, hukuka güvenin zedelenmemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

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