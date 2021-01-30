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Adalet Bakanı Gül: Hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz

Bakan Gül, "Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz." ifadelerini kullandı.

Enes Kaplan   | 30.01.2021
Adalet Bakanı Gül: Hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe'ye yapılan saygısızlığa hukukun göz yumamayacağını belirtti.

Bakan Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut'. Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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