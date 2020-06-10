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Adalet Bakanı Gül: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 5 Eylül'de yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 5 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 10.06.2020
Adalet Bakanı Gül: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 5 Eylül'de yapılacak

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 5 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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