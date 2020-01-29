Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz
Adalet Bakanı Gül, "Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın gazetenin Fidan'ı hedef göstermesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
Doğru yolda yürümek, işgalci ve ırkçı bir rejimi rahatsız etmeye yeter.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 29, 2020
İsrail basınında hedef gösterilen Hakan Fidan’a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz. Hiçbir kumpas, şantaj veya hedef gösterme bizi bu yoldan alıkoyamaz; kararlılığımızı ve desteğimizi artırır.
"Doğru yolda yürümek, işgalci ve ırkçı bir rejimi rahatsız etmeye yeter. İsrail basınında hedef gösterilen Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz. Hiçbir kumpas, şantaj veya hedef gösterme bizi bu yoldan alıkoyamaz; kararlılığımızı ve desteğimizi artırır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.