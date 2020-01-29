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Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz

Adalet Bakanı Gül, "Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 29.01.2020
Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın gazetenin Fidan'ı hedef göstermesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Doğru yolda yürümek, işgalci ve ırkçı bir rejimi rahatsız etmeye yeter. İsrail basınında hedef gösterilen Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz. Hiçbir kumpas, şantaj veya hedef gösterme bizi bu yoldan alıkoyamaz; kararlılığımızı ve desteğimizi artırır."

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