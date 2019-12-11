Euro
6.45
Dolar
5.80
BIST 100
107,921.70
Altın
1,473.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adalet Bakanı Gül: FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ Borsası iddiasına ilişkin, "FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız." dedi.

Aynur Ekiz   | 11.12.2019
Adalet Bakanı Gül: FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ Borsası iddiasına ilişkin, "FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül: FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez

Adalet Bakanı Gül: FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez

FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim savcısı'na 12 yıl hapis cezası

Eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya 7,5 yıl hapis

Darbeci generallerin 'imamı'na hapis istemi

Darbeci generallerin 'imamı'na hapis istemi
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
FETÖ maaş promosyonlarını rüşvet olarak kullanmış

FETÖ maaş promosyonlarını rüşvet olarak kullanmış