Adalet Bakanı Gül: FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ Borsası iddiasına ilişkin, "FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız." dedi.
TBMM
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