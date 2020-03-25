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Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelenmesi konusunda HSK'ye yetki verildi

Adalet Bakanı Gül, "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi." dedi.

Kemal Karadağ   | 25.03.2020
Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelenmesi konusunda HSK'ye yetki verildi

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

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