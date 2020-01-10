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Türkiye

Adalet Bakanı Gül: Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık

Adalet Bakanı Gül, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir." dedi.

Barış Gündoğan   | 10.01.2020
Adalet Bakanı Gül: Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık

Ankara

Adalet Bakanı Gül, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir." dedi.

Nöbetçi noterlik uygulamasıyla ilgili Gül, "9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı." diye konuştu.

"2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır"

Adalet Bakanı Gül, "AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96'ya gerilemiştir." dedi.

Gül, "2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir."  ifadelerini kullandı.

"272 FETÖ davası tamamlandı"

FETÖ ile mücadele konusunda Bakan Gül, "289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

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