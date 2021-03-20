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Adalet Bakanı Gül: Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele bir insan hakları mücadelesidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz." dedi.

Aybüke İnal Kamacı   | 20.03.2021
Adalet Bakanı Gül: Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele bir insan hakları mücadelesidir

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulünün hukukta açık olduğunu belirterek, "TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarının tam olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz."

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