Adalet Bakanı Gül: Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız
Adalet Bakanı Gül, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız." dedi.
Gaziantep
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te AK Parti Şahinbey İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.
"Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız"
"Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız." diyen Bakan Gül, "Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
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