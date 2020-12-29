Adalet Bakanı Gül: Aylin Sözer'i katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.