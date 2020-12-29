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Adalet Bakanı Gül: Aylin Sözer'i katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Kemal Karadağ   | 29.12.2020
Adalet Bakanı Gül: Aylin Sözer'i katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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