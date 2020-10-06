Euro
9.14
Dolar
7.76
BIST 100
1,165.88
Altın
1,909.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye geldi
logo
Türkiye

Adalet Bakanı Gül Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaştı

Adalet Bakanı Gül, "Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kemal Karadağ   | 06.10.2020
Adalet Bakanı Gül Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaştı

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılacak yeni Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaşarak, avan projenin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medyadan, Adalet Bakanlığına devredilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Yenimahalle'deki yerleşkesine inşa edilecek Ankara Adalet Sarayına ilişkin açıklama yaptı.

Projede gelinen son durumun Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la değerlendirildiğini belirten Gül, "Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, yeni Ankara Adalet Sarayının proje görsellerini de ilk kez paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 yeni normalde selamlaşma, zarafet ve görgü kurallarını da değiştirdi
Paris'te yoğun bakıma alınan her 3 kişiden biri Kovid-19 hastası
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 709 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaştı

Adalet Bakanı Gül Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaştı

Adalet Bakanı Gül: Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın

1200 hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanı Gül'den Yunan bakana mektup: Bu ahlaksız hareketi kınıyorum

Adalet Bakanı Gül'den Yunan bakana mektup: Bu ahlaksız hareketi kınıyorum