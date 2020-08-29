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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir

Adalet Bakanı Gül, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir" dedi.

Kerem Kocalar   | 29.08.2020
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir

Gaziantep
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te AK Parti Nizip İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir." dedi.

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