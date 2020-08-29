Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir
Adalet Bakanı Gül, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir" dedi.
Gaziantep
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