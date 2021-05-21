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Türkiye

Açelya Apartmanı'nın çökmesine neden olan inşaatın yapı denetim firması bir yıl yeni iş almaktan men edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, başkentte Açelya Apartmanı'nın çökmesine neden olan inşaatın yapı denetim firmasına 1 yıl süreyle yeni iş almaktan men cezası verildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 21.05.2021
Açelya Apartmanı'nın çökmesine neden olan inşaatın yapı denetim firması bir yıl yeni iş almaktan men edildi

Ankara

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'nde nisanda inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan 8 katlı binada, istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme riski bulunan bina ile tedbir amacıyla bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etti. Ardından binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Bakanlık, olayın hemen ardından binanın yıkımına neden olan inşaatın yapı denetim firmasına yönelik hem Açelya Apartmanı hem de sorumlu olduğu tüm yapılar için inceleme başlattı.

İncelemeler sonucunda, yapı denetim firmasına verilecek cezaya ilişkin ilan Resmi Gazete'de duyuruldu.

Buna göre, Yapı Denetim İzin Belgesi'ne sahip söz konusu yapı denetim firması, ilanın yayınından itibaren bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edildi.

Ayrıca firmanın kuruluş ortakları ile sorumlu denetim elemanları ceza süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik görev alamayacak ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacak.

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