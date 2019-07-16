'AB'nin aldığı kararlar Doğu Akdeniz'deki kararlılığımızı etkilemeyecek'
Dışişleri Bakanlığı, "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek." açıklamasında bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek." dedi.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Ülkemiz, kendi haklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya devam edecek, bu yöndeki faaliyetlerini daha da artıracaktır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.