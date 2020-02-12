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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.02.2020
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

Ankara

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Dışişleri Bakanlığında görüşmelerde bulundu.

Bakanlığa 12.20'de gelen Jeffrey ve heyetini, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal kabul etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Jeffrey ve heyeti Bakanlıktan ayrıldı.

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