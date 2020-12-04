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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Halilzad, Ankara'da Afganistan barış müzakereleri için iş birliği çabalarını ele aldı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın, Ankara'da yaptığı görüşmelerde, Afganistan'daki barış müzakerelerinin daha ileri noktaya taşınması konusunda ABD ve Türkiye'nin iş birliği çabalarını ele aldığı bildirildi.

Zuhal Demirci   | 04.12.2020
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Halilzad, Ankara'da Afganistan barış müzakereleri için iş birliği çabalarını ele aldı

Ankara

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın, Ankara'da yaptığı görüşmelerde, Afganistan'daki barış müzakerelerinin daha ileri noktaya taşınması konusunda ABD ve Türkiye'nin iş birliği çabalarını ele aldığı bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Halilzad'ın dün ve bugün Ankara'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Halilzad'ın ziyaretlerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer üst düzey Türk yetkililerle görüştüğü aktarılan açıklamada, Afganistan'daki barış müzakerelerinin daha ileri noktaya taşınması konusunda ABD ve Türkiye'nin iş birliği çabalarını ele aldığı vurgulandı.

Temsilci Halilzad ve Türk yetkililerin, Afganistan ve Taliban'ın müzakere heyetleri arasındaki görüşmeler çerçevesinde, yakın bir zaman önce kaydedilen önemli gelişmeyle sağlanan ivme bazında, bundan sonra en iyi ne şekilde hareket edilebileceği hususunu görüştüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Halilzad, Türkiye'nin, siyasi süreci hızlandırma konusunda yardımcı olma niyetini de takdirle karşıladığını ifade etmiştir. Büyükelçi Halilzad ve Türk yetkililer, siyasi uzlaşının ve kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin koşullarını belirlemeye çalışan müzakere heyetlerine daha fazla uluslararası desteğin en iyi hangi yollarla sağlanabileceği hususunu da ele almıştır."

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