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ABD'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli için fezleke düzenledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi.

Serdar Açıl,Tanju Özkaya   | 26.05.2021
ABD'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli için fezleke düzenledi

Ankara

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