Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,538.20
Altın
1,722.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı verenler hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı.

Serdar Açıl   | 04.03.2021
ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı verenler hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, New York'taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren ilanların yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek
Başkentte geniş kapsamlı Kovid-19 ile mücadele denetimi yapıldı
ıAB ilaç düzenleyicisi Rusya'nın Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (04 Mart 2021)
Yalova'nın kadın ambulans şoförleri zamanla yarışıp vakadan vakaya koşuyor

Benzer haberler

ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı verenler hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı verenler hakkında soruşturma başlatıldı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi

Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi

Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi
Kobani soruşturması kapsamında HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

Kobani soruşturması kapsamında HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı