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ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", Karadeniz'e ilerlemek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.

Burak Akay   | 27.04.2021
ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Çanakkale

Sabah saatlerinde güney yönden boğaza giren, 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki "WMSL-753" borda numaralı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Türk sahil güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği geminin Karadeniz'e ilerlediği öğrenildi.

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