ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı
ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", Karadeniz'e ilerlemek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.
Çanakkale
Sabah saatlerinde güney yönden boğaza giren, 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki "WMSL-753" borda numaralı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Türk sahil güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği geminin Karadeniz'e ilerlediği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.