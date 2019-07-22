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ABD heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki temasları sona erdi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını tamamladı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 22.07.2019
ABD heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki temasları sona erdi

Ankara

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetin Dışişleri Bakanlığındaki temaslarında Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve beraberindeki ABD heyetinin Bakanlık'taki temasları sona erdi.

Toplantıda, Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.


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